Oddio, va fatto un nuovo stadio a tutti i costi, altrimenti Milano non potrĂ ospitare nemmeno una partita degli Europei di calcio 2032, che si disputeranno tra Italia e Turchia. Proprio nei giorni in cui l’inchiesta che ha travolto la giunta Sala e il sistema urbanistico meneghino rischiava di far saltare anche l’affare della vendita di San Siro a Milan e Inter, ecco spuntare fuori lo spauracchio di Euro 2032. Proprio ieri, giovedì, nel giorno in cui si scopriva che il sindaco è tra gli indagati, a Palazzo Marino si è tenuto un vertice tra la Figc, l’ Uefa e i due club, con presenti anche il presidente dell’Inter Beppe Marotta e il delegato ufficiale Uefa Michele Uva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, per fare il nuovo stadio ora salta fuori lo spauracchio Europei: “San Siro non ha i requisiti”. Cosa non torna

