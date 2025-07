Milano La giungla degli affitti

All'ombra dei grattacieli, la classe media arranca. I prezzi delle case saliti alle stelle, gli alloggi a canone calmierato insufficienti, l'abisso sempre piĂą profondo tra gli stipendi e il costo della vita nella metropoli hanno spinto fasce di popolazione a spostarsi oltre i confini, verso la prima cintura dell'hinterland e oltre. Un fenomeno che ha avuto un'accelerazione dell'Expo in poi, rendendo Milano sempre piĂą inaccessibile alle famiglie e alimentando il fenomeno dei "lavoratori poveri", coloro che pur avendo un'occupazione non riescono ad arrivare a fine mese. Così, mentre il settore delle costruzioni registrava una crescita continua, con un'espansione immobiliare che non ha paragoni rispetto alle altre cittĂ , la casa diventava un bene di lusso.

Un dato spiega il disastro degli affitti a Milano: il budget è 1.440 euro, il canone medio è 1.700 - C’è qualcosa che non torna nella Milano del capitale, del glamour e del cemento versato a fiumi. Mentre in Europa gli inquilini si rassegnano ad alzare il loro budget per l’affitto, i milanesi alzano bandiera bianca di fronte a un mercato immobiliare che continua a macinare prezzi proibitivi: perché non hanno scelta o perché scelgono di tirare i remi in barca.

Milano, via Colonna e De Angeli: dal passato industriale al presente di affitti brevi - Milano – Via Colonna è una delle arterie che collega piazza De Angeli a piazza Wagner, zone della città conosciute soprattutto per le stazioni della metropolitana rossa, prime tappe del ramo verso Bisceglie (inaugurate nel 1966, due anni dopo la tratta da Sesto a Lotto).

Olimpiadi invernali Milano-Cortina, sarà boom di affitti brevi: giro d’affari da 154 milioni di euro - Milano – Nessun dettagli o, soprattutto dal punto di vista logistico, può essere lasciato al caso quando i protagonisti diventano i cerchi Olimpici: in vista di Milano-Cortina 2026, sono attese più di 2 milioni di persone.

