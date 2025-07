Milano inchiesta tra indagini e politica

La maxi inchiesta sulla gestione urbanistica di Milano. Trema la politica: in consiglio comunale, ieri, contestato il sindaco che sarĂ in aula lunedì. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Milano, inchiesta tra indagini e politica

Inchiesta Curve a Milano, altri sette arresti per usura ed estorsioni: i capi ultrà e «la cosca». Il nuovo scenario - Continuano gli arresti a Milano nella maxi inchiesta della Procura del capoluogo lombardo sulle curve di San Siro, coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra.

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittĂ

Indagini su Covid, politica, finanza. E anche su dj Fabo e suicidio assistito: chi sono i pm dell'inchiesta Milano

"Il Salva Milano era in realtà il Salva Sala" Le reazioni della politica all'inchiesta sull'urbanistica che sta travolgendo la giunta di Beppe Sala a Milano, con assessore e sindaco indagati dalla Procura

Ecco perché Sala è indagato. Meloni: Avviso di garanzia non porta automaticamente alle dimissioni; Urbanistica a Milano, l'inchiesta scuote la politica. E il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco Giuseppe Sala; Inchiesta Urbanistica Milano: FdI, Lega e M5S chiedono le dimissioni di Sala.

Fedriga, indagine Milano non sia arma politica - "Utilizzerei massima tutela e massimo rispetto per i magistrati che stanno indagando senza utilizzare come arma politica un'indagine. Riporta quotidiano.net

Urbanistica, Milano nella bufera: 74 indagati e reazioni infuocate dalla scena politica - L’inchiesta su presunte irregolarità urbanistiche scuote Palazzo Marino: 74 indagati e accuse su un sistema opaco di gestione del territorio. Come scrive notizie.it