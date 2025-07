L’ultima inchiesta sulla corruzione urbanistica a Milano si allarga e si consolida. Gli inquirenti hanno deciso di mettere un po’ di ordine raggruppando tutti i fascicoli degli ultimi mesi che hanno visto spuntare il reato di corruzione, a cominciare da quello del marzo scorso quando fu arrestato l’ex dirigente del Comune (nonchĂ© ex componente della commissione paesaggio) Giovanni Oggioni. Per questo gli indagati sono almeno 74, tra funzionari, dirigenti, architetti, imprenditori e lo stesso sindaco Beppe Sala. In sintesi, la Procura contesta a Sala un coinvolgimento non passivo, ma attivo – prima per aver firmato la riconferma di Giuseppe Marinoni senza verifiche (falso) alla presidenza della commissione paesaggio, poi partecipando a pressioni politiche messe in atto per agevolare un importante progetto immobiliare (induzione indebita), cioè quello del Pirellino, firmato da Stefano Boeri e portato avanti da Coima di Manfredi Catella. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Milano, bufera sull’urbanistica: indagato Sala, “Informato su tutto”