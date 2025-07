Milan Pulisic al centro anche con Allegri | il suo valore è più che raddoppiato

Pulisic sta bene al Milan, come in nessun altro posto. Scrive così 'Il Corriere dello Sport'. Il suo valore è schizzato alle stelle.

Milan, Pulisic e quel primato in Serie A condiviso con due nerazzurri - Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha sbloccato il risultato in Venezia-Milan 0-2 di ieri al 'Penzo' sull'assist di Youssouf Fofana

Pagelle Milan-Bologna, i voti di Gazzetta: Pulisic stecca - Le pagelle di Milan-Bologna 0-1, finale della Coppa Italia 2024-2025. Voti e giudizi rossoneri de 'La Gazzetta dello Sport'

PAGELLE E TABELLINO MILAN-BOLOGNA 0-1: Ndoye fa il fenomeno, delusione Pulisic! - Voti, Top e Flop della sfida andata in scena allo stadio Olimpico e valevole per la finale di Coppa Italia Dopo un primo tempo ricco di episodi arbitri e di occasioni, il match si sblocca nella ripresa grazie a Ndoye.

Milan, ufficiale Modric! ? Un sogno coronato. Da bambino Luka era un tifoso rossonero e oggi, a quasi 40 anni, è entrato a far parte della famiglia milanista. Vai su Facebook

Milan, secondo giorno di test: Tare e Allegri ancora insieme, domani Leao e Maignan; Parla poco, segna tanto: il Milan non funziona ma Pulisic sì. E a breve allungherà il contratto; Pulisic e Gimenez post Milan-Bologna: “Questa squadra ha un grande spirito; sulla finale…”.

Theo Hernandez in Arabia, il club ci prova per un altro giocatore del Milan: la risposta - Theo Hernandez è andato in Arabia Saudita: il giocatore del Milan ha risposto con un secco no Nelle scorse ore, il nome di Christian Pulisic, il talentuoso trequartista americano e punto di riferiment ... Da milannews24.com

Milan, paura estrema per Pulisic: arriva l’offerta araba - L’Al Nassr mostra interesse per Christian Pulisic, in scadenza col Milan nel 2027. Riporta newsmondo.it