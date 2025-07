Milàn l' è un gran pantàn

Bisogna fare chiarezza su un punto: nessuno vuole che Milano affondi nel pantano non di un'inchiesta giudiziaria che scoperchia un sistema edilizio su cui i magistrati hanno dubbi e che avrà bisogno di tempo per dirci se legittimo o no. Ma piuttosto nel pantano di un fallimento politico. Il fallimento del modello Pd e della gestione di Giuseppe Sala. Sappiamo da anni dove puntava questa amministrazione. Puntava a una Milano per pochi, ricca, capace di attrarre miliardi e trasformarsi per i fatti suoi in una specie di Londra de noantri, fatta di finanza e bilioni. Ma sappiamo anche dove si è arrivati davvero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

