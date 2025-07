Milan il ds del Leverkusen | Xhaka? Vogliamo tenerlo Dobbiamo …

Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, parla di Granit Xhaka, centrocampista nel mirino del Milan per il calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, il ds del Leverkusen: “Xhaka? Vogliamo tenerlo. Dobbiamo …”

In questa notizia si parla di: milan - leverkusen - xhaka - vogliamo

Calciomercato Milan, il Bayer Leverkusen piomba su Thiaw: i dettagli - Il Bayer Leverkusen sarebbe fortemente interessato a Malick Thiaw, difensore centrale del Milan: l'indiscrezione arriva dalla Germania

Calciomercato Milan, dalla Germania: “Thiaw il preferito del Bayer Leverkusen: i dettagli” - Il Bayer Leverkusen sarebbe fortemente interessato a Malick Thiaw, difensore centrale del Milan: l'indiscrezione arriva dalla Germania

Calciomercato Milan, Thiaw: c’è il Leverkusen. E i prestiti … - Calciomercato Milan, i rossoneri starebbero aspettando un'altra proposta per Reijnders, ma in partenza ci potrebbe essere anche Malick Thiaw

"Nessuna trattativa per Xhaka: non vogliamo cederlo": doccia fredda dalla Germania, dove il ds del Leverkusen Simon Rolfes spiazza così i rossoneri In attesa di capire se si tratta o meno di dichiarazioni di mera facciata, il nome di Xhaka continua a essere Vai su Facebook

Milan-Xhaka, il ds del Leverkusen precisa: Non vogliamo venderlo; Milan, avanti per Xhaka: braccio di ferro con il Leverkusen, la chiave può essere Thiaw; Xhaka-Milan, si spinge: la volontà del giocatore aiuta i rossoneri, il Bayer Leverkusen vuole trattare.

Il ds del Leverkusen su Xhaka: "Nessuna trattativa con il Milan, non ... - Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, interviene (parlando al quotidiano tedesco Kicker) per smentire le voci di una trattativa con il Milan per Granit Xhaka. tuttomercatoweb.com scrive

Xhaka in Serie A, ma non al Milan: svelato dove - Granit Xhaka è prossimo a lasciare il Bayer Leverkusen in questo calciomercato per trasferirsi in Serie A, ma non al Milan. Come scrive calciomercato.it