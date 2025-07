Milan idea Hojlund per l’attacco | sondaggio con il Manchester United

2025-07-17 21:47:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Sondaggio esplorativo del Milan per l’attaccante danese in uscita dal Manchester United: due anni fa fu pagato 85 milioni dall’Atalanta Il Milan è ancora alla ricerca di un attaccante. I rossoneri, dopo gli addii d i Luka Jovic e TamMy Abraham, stanno cercando di rinforzare il reparto offensivo. Serve un’altra punta da affiancare a Santiago Gimenez, il centravanti arrivato a gennaio dal Feyenoord. IDEA DALLA PREMIER – L’ultima idea per Igli Tare, che sta lavorando per trovare il profilo giusto per Massimiliano Allegri, arriva dalla Premier League e porta, come afferma Gianluca Di Marzio, al nome di Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003, con un passato nell’Atalanta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: milan - sondaggio - manchester - united

Milan, nuovi affari con il Feyenoord? Sondaggio per Hancko e spunta un retroscena a sorpresa su Redmond - Il Milan guarda sempre in Olanda e all`Eredivisie per cercare di individuare i profili adatti a rendere sempre più competitiva la propria rosa.

Milan, Chaka Traoré nel mirino del Kocaelispor: sondaggio dalla Turchia per l’esterno ivoriano - 2025-07-07 21:54:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Alessandro De Felice 07 lug 2025, 23:54 Ultimi aggiornamenti: 07 lug 2025, 23:55 Il giovane esterno ivoriano del Milan nel mirino del Kocaelispor: primi contatti con il club turco e possibile addio ai rossoneri.

Calciomercato, sondaggio del Milan per un terzino sinistro. E Theo? - Nella prossima sessione invernale di calciomercato il Milan ha intenzione di prendere un altro terzino sinistro: dubbi sul futuro del francese

#Milan a caccia di un attaccante: sondaggio per #Hojlund del Manchester United ? Vai su X

La Juventus prova il doppio colpo dal Manchester United Nuovi contatti per Sancho, sondaggio esplorativo per Rashford Sono i nomi giusti per rinforzare l'attacco di Tudor ? Vai su Facebook

Sondaggio del Milan per Hojlund: presa di informazioni sull'attaccante del Manchester United; Milan, idea Hojlund per l'attacco: sondaggio con il Manchester United; Milan attivo in Premier: 12 milioni per Estupinan, sondaggio per Hojlund.

Milan, idea Hojlund per l'attacco: sondaggio con il Manchester United - I rossoneri, dopo gli addii d i Luka Jovic e TamMy Abraham, stanno cercando di rinforzare il reparto offensivo. Secondo calciomercato.com

Sondaggio del Milan per Hojlund: presa di informazioni sull'attaccante del Manchester United - Le partenze di Jovic e Abraham evidenziano come i rossoneri siano corti in attacco: contatti con lo United per capire la situazione dell'ex Atalanta. Riporta msn.com