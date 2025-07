Milan Estupinan con Pubill | ecco perché sarebbero perfetti per Allegri

Il Milan con Estupinan a sinistra e Marc Pubill a destra, completerebbe le fasce come richiesta di Allegri. Ecco i possibili motivi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Estupinan con Pubill: ecco perchĂ© sarebbero perfetti per Allegri

Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome in difesa: ecco Estupinán - Il calciomercato si infiamma con un nuovo nome per la fascia sinistra del Milan: ecco Pervis Estupinán, su di lui anche il.

Calciomercato Milan, Moretto: “Contatti con il Brighton per Estupinan” - Calciomercato Milan: Matteo Moretto rivela i primi contatti col Brighton per Pervis Estupinan. Sondato il terzino sinistro ecuadoregno

Calciomercato Milan: avviati contatti per Estupinan del Brighton. Ultime - Calciomercato Milan: avviati contatti per Estupinan del Brighton. Ultime sulla nuova pista battuta dai rossoneri Il calciomercato Milan, sotto l’attenta guida del suo neo Direttore Sportivo Igli Tare, sembra intenzionato a muoversi in maniera significativa sul mercato, con un forte focus sul rafforzamento della linea difensiva.

Pubill vicino al Milan, ma era dell'Atalanta: ecco perché saltò tutto; Il Milan corre sulle fasce: Estupinan, Pubill e Doué in lizza, Allegri ha una preferenza per la corsia di destra; AC Milan - ultime notizie sulla squadra e sulle voci di mercato.

Lascia il Milan, addio ad un passo: Furlani stupisce tutti. Il punto su Estupiñán - Allo stesso tempo, anche in uscita la situazione è abbastanza bloccata: gli esuberi sono parecchi, ma lasciare Milanello non è facile. Si legge su calciomercato.it

Milan, assalto a Estupiñan: i dettagli dell’offerta rossonera - Pervis Estupiñan obiettivo reale del calciomercato del Milan, Igli Tare ha formulato la prima proposta al Brighton. Segnala milanlive.it