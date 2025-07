Milan Allegri | non solo Leao A sorpresa può valorizzare … | VIDEO

Durante il podcast OnlyFanta sono stati analizzati i pro e i contro degli allenatori di Serie A. Ecco il punto su Allegri del Milan nel video analisi. Durante il podcast OnlyFanta sono stati analizzati i pro e i contro degli allenatori di Serie A. Ecco il punto su Allegri del Milan nel video analisi di Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri: non solo Leao. A sorpresa può valorizzare … | VIDEO

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha parlato del Milan e del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri

Allenatore Milan, Romano: “Ecco la priorità di Allegri” - Allenatore Milan, Allegri potrebbe tornare sulla panchina rossonera a partire dalla prossima stagione? Ne parla l'esperto Fabrizio Romano

Ravezzani: “Allegri? Ci hanno detto che andrà al Milan. Su Conte dico…” - Intervenuto a Tmw Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, tecnico accostato anche al Milan

Milan, quali giocatori valorizzerà Allegri? Non solo Leão, c'è un nome a sorpresa ? Samuele Mandarò e Nicolas Cariglia

Leao Milan, il piano di Allegri stupisce tutti! C’entra Cristiano Ronaldo, spifferi da Milanello - Leao Milan, Massimiliano Allegri vuole impostare tatticamente il portoghese come Cristiano Ronaldo alla Juve Il mondo del calcio è in fermento per l’arrivo di Massimiliano Allegri alla guida del Milan ... Lo riporta milannews24.com

Milan, per Franco Ordine gesto Leao spiega bene flop scorso anno. Cena di mercato Allegri-Tare, cosa si sono detti - Dopo i primi giorni della nuova gestione tecnica con Allegri già si notano differenze rispetto a passato, il ds Tare pronto a piazzare nuovi colpi, ecco i nomi nel mirino ... Da sport.virgilio.it