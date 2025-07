Michele Besaggio è un nuovo giocatore dell' US Avellino

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato il calciatore Michele Besaggio. Nato a Monselice (PD) il 28 aprile 2002 il centrocampista veneto a partire da oggi fornirĂ al club le proprie prestazioni sportive avendo firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Besaggio ha avviato il suo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino, visite mediche per Besaggio: raggiungerà il gruppo a Rivisondoli - Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue il lavoro dell’ Avellino sul mercato per consegnare a mister Raffaele Biancolino una squadra giovane, ambiziosa e competitiva.

Michele Besaggio, classe 2002 svincolatosi dal Brescia. Trattativa in piedi ma ancora non chiusa. Vai su Facebook

Michele Besaggio è un nuovo giocatore dell'U.S. Avellino; Avellino scatenato: Favilli presenta le sue ambizioni, si avvicinano Daffara e Besaggio

Michele Besaggio è un nuovo giocatore dell’Avellino - Nato a Monselice (PD) il 28 aprile 2002 il centrocampista veneto a partire da oggi fornirà al club le proprie prestazio ... Da irpinianews.it

