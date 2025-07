Metro Verde Milano fermate M2 Lanza e Moscova chiuse per lavori estivi dal 19 luglio

Un'estate difficile per i trasporti a Milano. Atm a giugno ha infatti confermato la chiusura delle stazioni di Lanza e Moscova della linea 2 della Metropolitana milanese per lavori di riqualificazione per quasi due mesi: dal 19 luglio al 7 settembre. Dopo anni in cui le attività di manutenzione hanno riguardato la tratta più esterna della linea - spiegano a Foro Buonaparte - ora i lavori si focalizzano nel tessuto urbano della città , in prossimità del centro. Chiuse le fermate di Lanza e Moscova. Da sabato 19 luglio a domenica 7 settembre gli interventi si svolgono tra Cadorna e Garibaldi e - spiega l'azienda milanese dei trasporti - "comportano necessariamente l'interruzione della circolazione dei treni nella tratta e la chiusura di Lanza e Moscova". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Metro Verde Milano, fermate M2 Lanza e Moscova chiuse per lavori estivi dal 19 luglio

Metropolitana, le stazioni di Lanza e Moscova chiudono dal 19 luglio al 7 settembre: interrotta la circolazione dei treni - Milano – Nuova tappa, dopo i lavori e la chiusura della fermata di Cimiano,  dell'imponente e articolato programma di Atm per la riqualificazione e il rinnovo della linea metropolitana M2, una delle infrastrutture più datate ed estese di Milano che necessita di indispensabili interventi per migliorare l'efficienza, le frequenze e l'accessibilità dell'intera linea metropolitana.

