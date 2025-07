Meteo vera e intensa ondata di caldo anche su Reggio Calabria | ecco le previsioni

A partire dal fine settimana la Calabria si appresta a vivere gli effetti di una prima vera e intensa ondata di caldo. Le correnti settentrionali che stanno soffiando sulla regione tenderanno ad attenuarsi, lasciando spazio a masse d’aria molto calde di origine subtropicale, legate alla rimonta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: vera - intensa - ondata - caldo

È in arrivo la prima vera ondata di caldo intenso dell’estate! I modelli meteo GFS e ECMWF concordano: tra domenica 20 e lunedì 21 luglio, il Centro-Sud d’Italia si prepara a temperature che potrebbero superare i 40°C! ? Un promontorio subtropicale e Vai su Facebook

Caldo record in Toscana, picchi fino a 39 gradi. “Sarà una delle estati più calde”: i giorni più critici; Caldo, Pluto assedia l'Europa: bollino rosso in 21 città italiane, allerta da Parigi a Spagna e Balcani; Prima ondata di caldo africano: Italia in bilico tra afa e prevenzione.

Meteo, vera e intensa ondata di caldo anche su Reggio Calabria: ecco le previsioni - Per il meteorologo Nucera di 3bmeteo: "Con l’inizio della nuova settimana si attende un netto cambio di scenario: l’arrivo di masse d’aria calda dal Nord Africa porterà a un sensibile aumento delle te ... Scrive reggiotoday.it

Meteo: Caldo, breve tregua Giovedì, poi l’Inferno - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com