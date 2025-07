Meteo caldo record fino a 45°C | ecco le regioni d’Italia nella morsa africana

Previsioni Meteo – L’Italia si prepara a un’intensa ondata di calore con l’arrivo di un anticiclone africano. Le temperature roventi colpiranno soprattutto il Sud, con picchi che potrebbero superare i 45°C. Prevista anche molta afa, in particolare al Nord. Meteo: l’avanzata dell’anticiclone africano Dopo una breve e lieve tregua, le condizioni meteorologiche sull’Italia sono destinate . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

(Adnkronos) - Mezza Italia alle prese col caldo record. Al Nord, però, arriva un ribaltone meteo con temporali e grandine. Tutta 'colpa' delle supercelle, fenomeno tipico dell'estate con potenziali effetti devastanti. Le supercelle non sono semplici perturbazioni

#Meteo Non solo l'Italia: bollino rosso in mezza Europa. La Spagna tocca i 46°C, a Londra temperature record, scottano i campi di Wimbledon. Incubo caldo anche in Francia, Germania e Portogallo.

Caldo estremo in arrivo, picco fino a 46°C all'ombra: previsioni meteo; Meteo: il Caldo raggiunge il Circolo Polare Articolo, 30°C nel villaggio di Babbo Natale, Video; Meteo temperature - Intensa ondata di caldo in arrivo, picchi oltre 40°C tra domenica e inizio settimana. Ecco le regioni più esposte.

Caldo estremo in arrivo, picco fino a 46°C all'ombra: previsioni meteo - Almeno cinque giorni di caldo estremo sull'Italia, con temperature massime che arriveranno anche a 46°C all'ombra al Sud. Si legge su msn.com

Italia nella morsa del caldo: verso i 46 gradi al Sud e in Sicilia, rischio record storico - Questo nuovo fronte rovente riporta alla memoria il record europeo di temperatura, registrato proprio in Italia l’11 agosto 2021, a Floridia, in provincia di Siracusa. Secondo meridionews.it