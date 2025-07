Mercato immobiliare | a Caserta meno case in vendita e più affitti

Per quanto riguarda il trend delle compravendite, la provincia di Caserta mostra una riduzione dei prezzi pari al -1,9% e la disponibilità di case in vendita si è ridotta dell’ 1,1%. Per quanto riguarda il trend della locazione, c’è stato un netto rialzo nella provincia casertana pari a +7,1%. 🔗 Leggi su Casertanews.it

