Mentre Merz e Starmer rifanno l’Europa Schlein vede De Luca

All'indomani della visita di Emmanuel Macron a Berlino, non casualmente, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ieri era in Inghilterra, per siglare un accordo storico con il premier Keir Starmer, il primo dai tempi della Seconda guerra mondiale. «Difenderemo la sicurezza, la pace i valori dell'Europa», hanno dichiarato. La nuova Europa dei cosiddetti Volenterosi prende forma in una triangolazione Parigi-Londra-Berlino ormai sempre piĂą stringente, dalla condivisione dell'ombrello atomico alla produzione congiunta di armamenti, per sostenere l'Ucraina e proteggere il continente dalla minaccia russa.

