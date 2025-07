Meno risorse europee per la politica agricola comune Coldiretti in piazza

Da Bruxelles a Roma, fino alla provincia di Verona. È ampio il fronte della protesta contro il nuovo quadro finanziario pluriennale 2028-2034 dell'Unione Europea, che prevede la diminuzione delle risorse della politica agricola comune (Pac), con l’accorpamento delle risorse per lo sviluppo rurale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: risorse - politica - agricola - comune

Giani esalta il lavoro di squadra. Assicura risorse per la formazione: "Metodo Rondine anche in politica" - "Il ruolo dell’ Europa è di difendere le regole del diritto internazionale e frenare la volontà di dominio sugli altri popoli, ricostruendo un sistema di rapporti internazionali e facendo dell’Europa il perno del dialogo, un sistema nel quale tutti si riconoscano" è l’esortazione del presidente Mattarella, accolta dall’entusiasmo dei ragazzi di Rondine.

La nuova struttura del bilancio comunitario prevede un fondo unico centralizzato per Paese che riunisce i fondi della Politica agricola comune (Pac) e della Coesione, e alle nuove “risorse proprie”, che includono in particolare nuove “tasse” europee sul tabacc Vai su Facebook

Sul bilancio 2028-2034 si gioca una partita decisiva per l’Unione Europea. La scelta della Commissione di accorpare fondi strutturali, fondi di coesione, risorse della politica agricola, fondi per la pesca e per le migrazioni in un unico grande contenitore da sud Vai su X

Meno risorse europee per la politica agricola comune, Coldiretti in piazza; Il taglio alle risorse della Politica agricola comune e della pesca un colpo mortale alle imprese; Nuova Pac, l’Ue presenta bozza con meno risorse.

Meno risorse europee per la politica agricola comune, Coldiretti in piazza - Presente a Bruxelles per protestare anche una delegazione dei giovani di Coldiretti Verona. Scrive veronasera.it

Agricoltura, tagli al budget e risorse nel Fondo unico. È protesta: «Subito modifiche» - Sui dazi si gioca una partita importante, ma ieri quella che sembrava la prima emergenza per l’agroalimentare è stata ampiamente superata dalla stangata arrivata da Bruxelles. Riporta ilmattino.it