Meloni su Sala indagato | Non c' è automatismo tra avviso di garanzia e dimissioni

" Penso che la magistratura debba fare il suo corso, ma non cambio opinione e, per quanto riguarda il sindaco, non sono mai stata convinta che un avviso di garanzia comporti l'automatismo delle dimissioni e non cambio posizione in base al colore politico dell'indagato ". E' con queste parole che Giorgia Meloni ha deciso di commentare l'inchiesta sull'urbanistica di Milano, che ha coinvolto l'amministrazione del sindaco Beppe Sala e che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati dello stesso primo cittadino. E' la prima presa di posizione della premier, che sul caso milanese non si era ancora espressa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni su Sala indagato: "Non c'è automatismo tra avviso di garanzia e dimissioni"

In questa notizia si parla di: meloni - sala - indagato - automatismo

La manifestazione dei 90mila. Sala ricorda il Papa "partigiano". Landini sferza il Governo Meloni - Un paio di cartelli visti nel corteo della Festa della Liberazione recitano: "Sarò sobria quando Meloni sarà antifascista" e "Noi siamo sobri, è il Governo che è ubriaco".

Meloni torna in città dopo un anno. Alla Scala con Giorgetti e Panetta. Incrocio con Sala nel Palco reale - Toccata e fuga all’ombra della Madonnina per la premier Giorgia Meloni, che mancava in città da un anno.

Gridò “Palestina libera” a Meloni: licenziata una maschera della Scala di Milano. Sala: “Voglio capire le ragioni” - Questa storia ha un soggetto, ma non un nome. Il soggetto è una ragazza, una maschera, licenziata dalla Scala di Milano per aver urlato “ Palestina libera ” il 4 maggio scorso, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni entrava nel teatro per un concerto organizzato in occasione del meeting annuale dell’Asian Development Bank.

#BeppeSala indagato, ma #GiorgiaMeloni frena: "Non sono mai stata convinta che un avviso di garanzia porti l'automatismo delle dimissioni" Vai su X

L'inchiesta sull'urbanistica a Milano. Meloni: "Il sindaco Sala decida in base alla capacitĂ di governare al meglio": La premier al Tg1: "Un avviso di garanzia non porta a un automatismo di dimissioni" #ANSA https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2025/07/17/urb Vai su Facebook

Meloni su Sala indagato: Non c'è automatismo tra avviso di garanzia e dimissioni; Caso urbanistica a Milano, proteste in Consiglio contro Sala. Meloni: «Decida in base alle capacità , no all'automatismo avviso di garanzia-dimissioni» | Le ultime notizie in diretta; Inchiesta Milano, Meloni: «Dimissioni Sala? Mai pensato sia automatismo con avviso di garanzia». Schlein chiama il sindaco.

Inchiesta Milano, Meloni: «Dimissioni Sala? Mai pensato sia automatismo con avviso di garanzia». Schlein chiama il sindaco - inchiesta sulla gestione urbanistica, riferirà lunedì 21 luglio in Consiglio comunale. Lo riporta msn.com

Inchiesta su Milano, Meloni: "No automatismo avviso di garanzia-dimissioni" - Il Partito democratico in Consiglio comunale si è schierato dalla parte di Sala: "Siamo garantisti, contano le sentenze" ... Riporta msn.com