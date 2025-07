Meloni | Da Israele attacchi inaccettabili Roma a Tel Aviv | Ora fate chiarezza

da Roma Alla fine Giorgia Meloni decide di mettere da parte la cautela diplomatica degli ultimi mesi e condanna pubblicamente e con nettezza i raid israeliani su Gaza. Un affondo che fino a ieri aveva evitato di fare anche per non compromettere le buone relazioni tra Roma e Tel Aviv, che permettono all'Italia sia di muoversi tramite i canali diplomatici con il governo di Benjamin Netanyahu e i Paesi arabi dell'area, sia di avere la possibilitĂ di soccorrere e portare negli ospedali italiani i bambini palestinesi feriti. A un cessate il fuoco, è sempre stata la linea di Palazzo Chigi, ci si arriva solo con il dialogo e non certo interrompendo le relazioni diplomatiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

