Medicina Vittorio Miele presidente federazione società radiologiche | Aggiornare i macchinari

(Adnkronos) – Vittorio Miele è il nuovo presidente della Fidesmar, la Federazione italiana delle societĂ mediche dell’area radiologica. Professore all’universitĂ di Firenze, direttore della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica dell’ateneo e a capo del Dipartimento di Radiologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, Miele sarĂ in carica per i prossimi 2 anni. Tra gli obiettivi del suo mandato, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

