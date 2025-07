Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025 | Italia terza con quattro argenti dal nuoto di fondo

Il programma dei Mondiali 2025 degli sport acquatici, calendarizzati a Singapore dall'11 luglio al 3 agosto, prevede tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere nuoto in corsia e tuffi dalle grandi altezze,  pallanuoto, maschile e femminile. Di seguito il medagliere aggiornato: MEDAGLIERE MONDIALI SINGAPORE 2025. # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1 Australia 2 0 1 3 2 Germania 2 0 0 2 3 Italia 0 4 0 4 4 Francia 0 0 1 1 4 Montecarlo 0 0 1 1 4 Giappone 0 0 1 1 # Totale 4 4 4 12

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia terza con tre argenti dal nuoto di fondo - Il programma dei Mondiali 2025 degli sport acquatici, calendarizzati a Singapore dall'11 luglio al 3 agosto, prevede tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere nuoto in corsia e tuffi dalle grandi altezze,  pallanuoto, maschile e femminile.

