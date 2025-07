Max Biaggi | Avevo l’ossessione di non deludere oggi manca la consapevolezza di poter fare la differenza

L’ex pilota Max Biaggi, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato dei cambiamenti della Moto Gp e delle differenze con i piloti del passato. Biaggi: «Avevo l’ossessione di non deludere, oggi manca la consapevolezza di poter fare la differenza». Nostalgia della moto? « Non è più la mia epoca, anche se ho ricominciato ad andarci. ». Come resiste alla tentazione? Biaggi: « Ci lavori con la testa. Quando frequenti i circuiti, come nel mio caso, rivivi quelle sensazioni. Ma poi prevale la consapevolezza: non sento più le mani sudate per la tensione di correre ». A parte il talento, come si diventa campioni del mondo? « Magari ci fosse una ricetta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

