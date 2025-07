Mattarella serve risolutezza contro criminalità organizzata

La sfida della criminalità transnazionale è sempre più pervasiva e alla risposta degli Stati non sono consentite né distrazione né irresolutezza. Ne va della salute e del futuro delle nostre comunità. La cooperazione internazionale nelle indagini è essenziale per il contrasto alla criminalità organizzata e deve essere condotta rafforzando le istituzioni e gli ordinamenti posti dalla comunità internazionale a tutela dei cittadini, superando particolarismi e inappropriatezze, per promuovere un efficace coordinamento". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella, serve risolutezza contro criminalità organizzata

