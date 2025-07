Marzio Perrelli lascia Sky dopo 7 anni alla guida si apre una nuova fase per la casa dello sport

Dopo sette anni, Marzio Perrelli lascia l’incarico di Executive Vice President Sport di Sky Italia per intraprendere nuove sfide professionali. Entrato in azienda nel 2018, dove ha guidato con passione, visione e competenza la crescita dell’area sportiva. Il suo contributo è stato determinante nel rafforzare l’eccellenza e l’identità distintiva dei contenuti. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Marzio Perrelli lascia Sky dopo 7 anni alla guida, si apre una nuova fase per la casa dello sport

In questa notizia si parla di: marzio - perrelli - lascia - anni

Marzio Perrelli chiude il suo ciclo in Sky: sette anni di leadership sportiva; Marzio Perrelli lascia Sky dopo 7 anni alla guida, si apre una nuova fase per la casa dello sport; Da Goldman Sachs a Sky: chi è Marzio Perrelli, in corsa come CEO della Roma.

Perrelli lascia l’incarico di Executive Vice President Sport di Sky Italia - Dopo 7 anni, Marzio Perrelli lascia l’incarico di Executive Vice President Sport di Sky Italia per intraprendere nuove sfide professionali. Come scrive msn.com

Marzio Perrelli: «Su Sky qualificazioni ai Mondiali 2026 e Nations ... - l’offerta Sky Sport Insider sul nostro sito e lo streaming che facciamo da quasi vent’anni. Si legge su corriere.it