Marina Shafir denuncia l’apatia dello spogliatoio AEW | Ho chiesto aiuto a Moxley mentre tutti se ne andavano

Marina Shafir non si è trattenuta nel raccontare un episodio che, secondo lei, ha mostrato chiaramente quanto molti wrestler della AEW si siano lasciati sfuggire un’occasione importante. Durante il podcast Rulebreakers con Saraya, Shafir ha ricordato una riunione nel backstage in cui alcune delle figure più importanti della compagnia, tra cui Jon Moxley, Chris Jericho, The Young Bucks, Bryan Danielson e Kenny Omega, si erano offerte di aiutare i talenti a ottenere booking nelle federazioni indipendenti per restare attivi tra uno show e l’altro. Ma quasi nessuno ha colto l’opportunità. I grandi nomi offrono aiuto, ma lo spogliatoio ignora. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Marina Shafir denuncia l’apatia dello spogliatoio AEW: “Ho chiesto aiuto a Moxley mentre tutti se ne andavano”

