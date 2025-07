Mamma perde il controllo del camper sull'A22 tra Reggilo e Pegognaga gravi i due figli di 12 e 14 anni

Una donna ha perso il controllo del camper che stava guidando sulla A22 intorno alle 17 di ieri, giovedì 17 luglio. L'incidente è avvenuto tra i caselli di Reggiolo e Pegognaga, in direzione nord. Sono rimasti gravemente feriti i due figli della conducente, una ragazzina di 14 anni e il fratellino di 12. Il papà ha purtroppo assistito allo schianto dallo specchietto retrovisore di un altro veicolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

