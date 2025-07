Malore in moto sul passo Dordona | muore 42enne della Val Brembana

Fusine (Sondrio). Un uomo di 42 anni, originario di Piazzolo in alta Val Brembana, ha perso la vita nella serata di giovedì 17 luglio mentre percorreva in moto la strada del passo Dordona, che collega Foppolo alla provincia di Sondrio. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il 42enne non era solo, ma in gruppo, e si stava dirigendo verso Foppolo dopo essere stato al passo, quando avrebbe accusato un malore cadendo dalla due ruote, intorno alle 21:30. Per tentare di soccorrerlo si è alzato in volo anche l’elisoccorso partito da Sondrio e sono intervenute anche squadre del Soccorso Alpino, oltre ai carabinieri che fanno capo alla tenenza di Zogno, ma non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

