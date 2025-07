Malan FdI | Lotta alla mafia e impegno per la legalità costante nei 1000 giorni del Governo Meloni

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2025 "Lotta alla mafia e impegno per la legalit√† √® stata una costante nei 1000 giorni del Governo Meloni. L'Italia √® sempre al fianco di chi difende la sicurezza dei citadini che non deve essere insultato come succede in certe manifestazioni o mandao a processo per aver inseguito dei criminali", cos√¨ Lucio Malan di FdI all'evento "Parlaimo di mafia" FdI Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

