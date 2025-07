In un’epoca in cui la moda richiede competenze sempre più trasversali, visione progettuale e capacità di tradurre la creatività in soluzioni concrete, Makecampus si propone come una risposta ambiziosa e necessaria. Nata per iniziativa della Fondazione Antonio Lombardi Onlus, con il sostegno della holding Magister Group Spa, Makecampus, situato a Cetona, in provincia di Siena, è più di una scuola: è un vero e proprio incubatore di talenti, pensato per formare i protagonisti del futuro fashion system. L’accademia offre 14 borse di studio a giovani studenti selezionati per talento e motivazione, dando accesso a un programma intensivo di nove mesi che mira a costruire figure professionali pronte per affrontare il mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Makecampus. Dove il talento diventa un mestiere