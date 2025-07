Mafia Mattarella | essenziale cooperazione internazionale

Milano, 18 lug. (askanews) ‚Äď ‚ÄúLa sfida della criminalit√† transnazionale √® sempre pi√Ļ pervasiva e alla risposta degli Stati non sono consentite n√© distrazione n√© irresolutezza. Ne va della salute e del futuro delle nostre comunit√†‚ÄĚ. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolineando che ‚Äúla cooperazione internazionale nelle indagini √® essenziale per il contrasto alla criminalit√† organizzata e deve essere condotta rafforzando le istituzioni e gli ordinamenti posti dalla comunit√† internazionale a tutela dei cittadini, superando particolarismi e inappropriatezze, per promuovere un efficace coordinamento‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Ildenaro.it