Mafia FdI | Lavoriamo per la verità su Paolo Borsellino Arianna Meloni | Il nostro modello esportato in tutto il mondo

"Parlate di mafia", il convegno organizzato da FdI a Roma alla vigilia dell'anniversario della strage di via D'Amelio è l'occasione per fare il punto della lotta alle cosche. Che, nei tre anni di governo Meloni, non ha conosciuto soste. Diversi gli interventi che hanno evidenziato i successi nel contrasto alle cosche e la volontà di arrivare alla verità sulla morte di Paolo Borsellino. Arianna Meloni: "Nostro modello esportato in tutto il mondo". «Noi stiamo facendo la nostra parte». Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e delle adesioni di FdI, lo rivendica nel suo intervento.

