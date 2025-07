Lutto nel mondo della musica | morto a 77 anni il compositore bergamasco Titta Colleoni

Il mondo della musica, bergamasca e non solo, è in lutto per la scomparsa di Gianbattista “Titta” Colleoni, compositore orobico, che da tempo stava affrontando una grave malattia. Aveva 77 anni. A dare l’annuncio della sua morte sono state le figlie, Gioia ed Elanor, con un post sul profilo Facebook che portava il nome del padre. “È con il cuore pieno di dolore che diciamo a tutti che il nostro papà Titta ci ha lasciati. A breve diremo dove gli daremo l’ultimo saluto”. Classe 1947, la musica beat e psichedelica ha contraddistinto la sua lunga carriera, iniziata da giovanissimo affiancando Lucio Dalla e poi Edoardo Bennato, grandissimi della musica italiana: con quest’ultmo ha collaborato alla realizzazione del suo primo album assoluto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Lutto nel mondo della musica: morto a 77 anni il compositore bergamasco Titta Colleoni

