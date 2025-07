Lupo sotto i riflettori Gestione e coesistenza Come affrontarlo

In un momento in cui la presenza del lupo è tornata al centro del dibattito pubblico, tra preoccupazioni degli allevatori e strategie di conservazione della biodiversità , oggi la Maremma ospiterà due eventi scientifico-divulgativi dedicati proprio al grande carnivoro, simbolo per eccellenza della sfida della coesistenza tra uomo e fauna selvatica. L’iniziativa arriva in un territorio dove la convivenza tra lupi e pastori è sempre più complessa: da una parte i racconti di predazioni e danni economici alle attività zootecniche, dall’altra la necessità di tutelare una specie protetta e fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lupo sotto i riflettori. Gestione e coesistenza. Come affrontarlo

