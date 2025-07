L’Università di Siena sale nella classifica Censis

Arezzo, 18 luglio 2025 –  L’UniversitĂ di Siena sale sul podio degli Atenei medie dimensioni, secondo la classifica delle UniversitĂ italiane stilata dal Censis: con 89,7 punti si attesta al 1° posto fra gli atenei della Toscana e raggiunge il 3° posto fra i medi atenei italiani, ossia quelli fra i 10 e i 20mila studenti (dopo Trento e l’ex aequo di Udine e Politecnica Marche), avanzando di due posizioni. Ha detto il Rettore Roberto Di Pietra: “Esprimo soddisfazione non solo e non tanto per il risultato raggiunto in questa classifica Censis, quanto per la conferma che l’UniversitĂ di Siena manifesta con questo risultato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’UniversitĂ di Siena sale nella classifica Censis

