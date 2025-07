Lunedì 21 luglio nuovo appuntamento con le pulizie intensive

Lunedì 21 luglio le Pulizie Intensive arrivano in zona Mortise. Via Lanari, via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Di Lenna saranno interessate da un intervento di igiene profonda. L’iniziativa, promossa dal Comune di Padova in collaborazione con AcegasApsAmga, fa parte di un piano mirato a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

