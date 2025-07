L’ultimo volo di Felix che si tuffò sulla Terra dai confini dello spazio

Baumgartner, morto per un malore nelle Marche, in una domenica di ottobre del 2012 decise di uscire da una capsula portata a un'altitudine di quasi 40 chilometri per iniziare una caduta libera verso la Terra.

