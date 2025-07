Fermo, 18 luglio 2025 – Il suo ultimo post sui social, il 12 luglio scorso, lo aveva dedicato a Fermo e alle sue vacanze volanti, era innamorato della nostra terra Felix Baumgartner, proprio qui ha compiuto il suo ultimo volo, l’uomo dei record, spirito libero e carico di sorrisi e di avventure. Una storia che ha sconvolto tutto il territorio, sotto choc i turisti presenti al camping Le Mimose di Porto Sant’Elpidio, in lutto il mondo degli sport estremi che in Felix vedeva un eroe coraggioso. A Fermo era con lui la sua compagna da oltre 10 anni, Mihaela Radulescu, che con Felix condivideva l’amore per le cose belle, per le sfide estreme, ne ammirava la voglia di andare sempre oltre i limiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo post di Baumgartner e il dolore per la sua morte: “Simbolo di coraggio e passione”