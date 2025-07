L’ultima trovata di Snoop Dogg | si compra la squadra dello Swansea City

Il personaggio non è nuovo a colpi di scena, anzi. Snoop Dogg è ufficialmente entrato nella compagine societaria dello Swansea City A.F.C., assumendo il ruolo di co-proprietario e investitore dopo aver acquisito una quota minoritaria del club di calcio gallese che milita nella seconda divisione. Snoop Dogg: “Sono fiero di far parte dello Swansea City”. L’annuncio arriva pochi giorni dopo la presentazione della nuova maglia casalinga per la stagione 2025-2026, durante la quale il rapper californiano 53enne ha sorpreso tutti posando come testimonial ufficiale. La notizia della sua partecipazione all’azionariato del club è stata successivamente confermata sul sito ufficiale dello Swansea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’ultima trovata di Snoop Dogg: si compra la squadra dello Swansea City

