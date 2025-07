Lula sui dazi di Trump ' ricatto inaccettabile'

In un discorso alla nazione, registrato e diffuso alle 20.25, il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha risposto al suo omologo statunitense, Donald Trump, che settimana scorsa ha annunciato dazi del 50% sui prodotti verde-oro importati dagli Usa. "Il Brasile è sempre stato aperto al dialogo", ha esordito Lula, aggiungendo che "quello che è arrivato è stato un ricatto inaccettabile". Nel suo discorso, Lula ha affermato che il governo brasiliano ha tenuto più di 10 incontri per negoziare con gli Stati Uniti e che aveva inviato una bozza confidenziale il 16 maggio scorso, alla quale Washington non ha mai risposto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lula sui dazi di Trump, 'ricatto inaccettabile'

In questa notizia si parla di: lula - dazi - trump - ricatto

Lula a Trump, 'non è serio minacciare dazi a Paesi via web' - "Non mi sembra una cosa molto responsabile o seria che il presidente di un Paese grande come gli Usa minacci gli altri Paesi via Internet.

"Dazi del 50% per i processi a Bolsonaro". Affondo di Trump contro il Brasile di Lula - Articolo in aggiornamento Donald Trump ha motivato l’imposizione di dazi al 50% contro il Brasile con due ragioni principali.

Trump annuncia dazi al 50% per il Brasile, la lettera al presidente Lula: «Il processo a Bolsonaro è una vergogna internazionale» - Donald Trump ha postato su Truth la lettera inviata al presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, dove annuncia dazi dal primo agosto al 50%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni.

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha appena dato una lezione a Donald Trump. E al mondo intero. Di fronte al ricatto del gangster americano, che ha annunciato dazi del 50% contro il Brasile per “vendicare” Bolsonaro e per punire il Paese su Vai su Facebook

Trump ha minacciato di alzare i dazi al 50% contro il Brasile per aiutare il suo amico e alleato Jair Bolsonaro, l’ex presidente di estrema destra alla sbarra per aver pianificato un colpo di stato: la Casa Bianca vuole la chiusura del processo Vai su X

Lula sui dazi di Trump, 'ricatto inaccettabile'; Lula definisce ricatto le tariffe Trump del 50% sul Brasile; Lula sfida Trump: scatta la legge sulla reciprocità commerciale.

Lula sui dazi di Trump, 'ricatto inaccettabile' - 25, il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha risposto al suo omologo statunitense, Donald Trump, che settimana scorsa ha ... Segnala msn.com

Lula da Silva risponde a trump sui dazi e difende la sovranità del brasile in un discorso alla nazione - Il presidente Lula da Silva risponde ai dazi del 50% imposti dagli Stati Uniti, denuncia ricatti e ingerenze politiche, difende la sovranità del Brasile e ribadisce l’impegno per il dialogo internazio ... Lo riporta gaeta.it