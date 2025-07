Lui vive a Milano lei a Vignola Insieme da due anni distanti da uno in tv cercano una risposta su come e se continuare Ma uno spoiler social anticipa come finirà il loro viaggio nei sentimenti

F inalmente anche Lucia e Rosario hanno avuto spazio a Temptation Island 2025. Finora la narrazione del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia si era soffermata su altre coppie, lasciando loro in secondo piano. Ma era una scelta studiata, con tutta probabilitĂ . PerchĂ© appena le luci dei riflettori si sono posate su di loro, hanno fatto parlare a lungo. Eccome se hanno fatto parlare: sui social, X in particolare, “lucia e rosario” sono ancora adesso in tendenza e solo su “rosario” sono stati scritti oltre 25.000 post. Insomma, valeva aspettare la terza puntata per conoscerli meglio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lui vive a Milano, lei a Vignola. Insieme da due anni, distanti da uno, in tv cercano una risposta su come (e se) continuare. Ma uno spoiler social anticipa come finirĂ il loro viaggio nei sentimenti

Il fratello del killer di Milano vive nel Bolognese: "Telefonata inaspettata. Mi ha chiesto scusa" - Bologna, 13 maggio 2025 – Dopo aver ucciso Chamila Dona Wijesuriya e ferito a coltellate il collega Hani Nasra, Emanuele De Maria aveva telefonato a suo fratello.

A Milano la Liberazione vive ancora: 90mila in marcia il 25 aprile tra canti di libertà e tensioni per Gaza - Milano – Il cielo terso che ha salutato Milano la mattina del 25 aprile, è rimasto tale per tutta la giornata: è sotto il sole che ha camminato l’ immenso corteo – 90 mila persone secondo gli organizzatori, 60 mila per la Questura – che ha celebrato l’ottantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal regime nazifascista.

Selvaggia Lucarelli non vive più a Milano: ecco dove si è trasferita e perché - Aria di cambiamenti per Selvaggia Lucarelli? Pare che dopo dieci anni di vita milanese la giornalista abbia deciso di trasferirsi, tornando a vivere a Roma.

