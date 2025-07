Lucca Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante ormai ex Udinese in vista della prossima stagione di Serie A. Tutti i dettagli in merito. Lorenzo Lucca è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. La notizia è arrivata oggi con un comunicato del club partenopeo. Un rinforzo importante per Antonio Conte, che continua a ricevere tasselli fondamentali per costruire una squadra in grado di vincere subito il secondo scudetto consecutivo al Diego Armando Maradona. L’attaccante classe 2000, reduce da una stagione più che positiva con la maglia dell’ Udinese, era stato seguito anche dall’ Inter nei mesi scorsi, soprattutto in un’ottica di rotazione offensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lucca Inter, ufficiale il passaggio al Napoli: ennesimo rinforzo per Conte, il comunicato