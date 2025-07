Lorenzo Lucca è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L’attaccante arriva dall’Udinese in prestito oneroso (9 milioni) con obbligo di riscatto (26 milioni). Sarà il vice di Romelu Lukaku nella prossima stagione. E’ il quinto nuovo giocatore che arriverà alla corte di Antonio Conte. Lucca è un nuovo calciatore del Napoli. Il comunicato del Napoli recita: La Ssc Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca dall’Udinese Calcio. Lorenzo is proud to be one of us! Leggi il comunicato: https:t.coFMhQC2meWj #ProudToBeNapoli #ForzaNapoliSempre #WelcomeLucca pic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lucca al Napoli ora è ufficiale, sarà lui il vice di Lukaku