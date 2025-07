Lucca al Napoli ora è ufficiale | formula e dettagli del trasferimento

dall’Udinese dell’attaccante. Conte ha l’alternativa a Lukaku Ora è ufficiale: Lorenzo Lucca è un nuovo calciatore del Napoli. Dopo giorni di trattative e attesa, il club partenopeo ha formalizzato l’ingaggio del centravanti, mettendo a disposizione del tecnico Antonio Conte una nuova e importante pedina per il reparto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com Š Calcionews24.com - Lucca al Napoli ora è ufficiale: formula e dettagli del trasferimento

In questa notizia si parla di: ufficiale - lucca - napoli - formula

Torna Lucca Fashion Weekend. Svelata la cover ufficiale d’autore. Nasce il premio per la tessitura - Tutto pronto per la terza edizione di Lucca Fashion Weekend, la manifestazione ideata e coordinata dall’assessore al commercio e alle attività produttive Paola Granucci, e che si terrà nei giorni 30, 31 maggio e 1 giugno con una speciale preview in programma il 10 e 11 maggio.

Lucca al Napoli ora è ufficiale, sarà lui il vice di Lukaku - Lorenzo Lucca è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L’attaccante arriva dall’Udinese in prestito oneroso (9 milioni) con obbligo di riscatto (26 milioni).

UFFICIALE – Lucca è un nuovo calciatore del Napoli: arriva il messaggio di De Laurentiis! - Lorenzo Lucca è un nuovo calciatore del Napoli. Da pochi secondi è arrivato anche il messaggio di presentazione da parte di Aurelio De Laurentiis.

Tutto fatto per Lorenzo #Lucca al #Napoli. L'attaccante arriva in azzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni. Vai su Facebook

#Lucca-Napoli, è fatta! Romano annuncia: “Here we go! Cifre, formula e dettagli” Vai su X

Corriere dello sport: Sprint Lucca: visite e subito ritiro; UFFICIALE – LUCCA È DEL NAPOLI! ARRIVA IL TWEET DI ADL: BENVENUTO LORENZO; Udinese, Lucca ai saluti: trovato l'accordo col Napoli.

Calciomercato Napoli, Conte ha il suo nuovo bomber: ufficiale l'acquisto di Lucca - «Benvenuto Lorenzo», Lucca è un nuovo calciatore del Napoli, il club azzurro ha il suo nuovo bomber da affiancare a Romelu Lukaku. Come scrive ilmattino.it

Lucca al Napoli ora è ufficiale: formula e dettagli del trasferimento - Conte ha l’alternativa a Lukaku Ora è ufficiale: Lorenzo Lucca è un nuovo calciatore del Napoli. Riporta calcionews24.com