Luca Mancini dopo l’assoluzione | Sono un maratoneta che tiene duro

Luca Mancini, come si sente dopo essere stato assolto 'per non aver commesso il fatto' dall'accusa di aver contribuito alla bancarotta dell' Associazione Calcio Cesena, per la quale il pubblico ministero Francesca Rago aveva chiesto la sua condanna a tre anni di reclusione, e la parte civile (curatela fallimentare) un risarcimento di 33 milioni di euro? "Sollevato, molto sollevato. Sapevo di essere dalla parte della ragione, ma quando il giudice ha letto la sentenza avevo il cuore in gola, non riuscivo neppure a seguire quello che diceva. Ho capito bene di essere stato assolto quando me l'ha detto il mio avvocato Tommaso Guerini che ringrazio di cuore insieme al suo collega Giovanni Domeniconi che ha seguito la causa nella parte iniziale, e al commercialista Giovanni Ungania che ha redatto la consulenza sui bilanci dell'Ac Cesena.

