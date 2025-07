L' Ordine degli Architetti irpini e il comune di Castelvetere sul Calore insieme per partecipare al bando regionale sulla qualità di architettura

Con grande entusiasmo abbiamo appreso dell’avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla promozione della qualità di architettura previsti dalla Legge Regionale 19, e da subito ci siamo attivati alla partecipazione al bando per intercettare finanziamenti previsti dalla Linea 4. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

