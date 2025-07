L' Orchestra giovanile Cherubini guidata da Riccardo Muti parte per un tour che attraversa l' Italia

Tre concerti per attraversare la penisola da nord a sud; Bellini, Verdi, ma anche Maurice Ravel e Nino Rota per un itinerario musicale tra pagine fondamentali della scrittura sinfonica. Sono queste le coordinate del prossimo tour dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini di Ravenna che Riccardo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

"Sulle note del cinema... e oltre" con l’Orchestra giovanile Arcus - Spazio alle nuove generazioni grazie alla FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana. Un impegno che si concretizza anche grazie ad appuntamenti come quello che questa sera (ore 21) vedrà come protagonista l’ Orchestra Giovanile Marchigiana Arcus, che è pronta a salire sul palcoscenico del Teatro Comunale ‘Tullio Giacconi’ di Chiaravalle.

Una nuova orchestra giovanile per reinventare la musica da ballo romagnola di fine ’800 - L’Associazione ForlìMusica apre il bando di selezione per “Zaclen”, progetto vincitore del prestigioso bando Siae 'Per Chi Crea 2024', settore musica, linea di intervento “Professionalizzazione degli artisti”.

Tour in Albania dell’Orchestra giovanile Magna Grecia - Tarantini Time Quotidiano Sabato 31 maggio a Valona, domenica 1 Tirana e lunedì 2 giugno a Durazzo, l’Orchestra giovanile Magna Grecia – Città di Taranto in occasione della Settimana italiana della Cultura sarà impegnata in un altro importante tour.

Una serata unica ed indimenticabile! Concerto dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal grande Maestro Riccardo Muti. Grazie al Ravenna Festival e.... un VIVA a tutti noi appassionati! Teatro Angelo Mariani Sant'agata Feltria Comune di Sant'Agata Vai su Facebook

