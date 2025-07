Lookmann all' Inter | cosa manca per chiudere un colpo stellare

L’intesa tra l’Inter e Ademola Lookman è già stata raggiunta. D’altronde l’eroe di Dublino, teatro della finale di Europa League in cui firmò un’indimenticabile tripletta per l’Atalanta, aveva già chiesto di essere ceduto la scorsa estate. Su di lui c’era il Psg che però poi strappò la promessa di Kvaratskhelia che si materializzò a gennaio e Lookman rimase così a Bergamo per un ulteriore annodi alti e bassi in campo e, soprattutto, nel rapporto con Gasperini. Ma anche Lookman stesso aveva strappato una promessa ai Percassi: se mai un top club avrebbe bussato alla porta in estate, quella porta doveva essere come minimo aperta per parlarne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lookmann all'Inter: cosa manca per chiudere un colpo stellare

In questa notizia si parla di: inter - lookmann - cosa - manca

#Lookman #Inter, trattativa in fase di stallo: cosa manca Vai su X

Ivan #Zazzaroni è convinto che l'#Inter stia spingendo forte per il colpo Ademola #Lookman Sul suo profilo Instagram rilancia questa ipotesi "rispondendo" anche a Fabrizio #Romano: voi cosa ne pensate? #PassioneInter #ForzaInter #Amala #SerieA Vai su Facebook

Cosa manca per Lookman all'Inter: l'offerta per l'attaccante e la richiesta dell'Atalanta, c'è ancora distanza; Sabatini: “Ecco cosa succederebbe se l’Inter giocasse con Lookman-Lautaro-Thuram”; Inter-Lookman, cosa aspettarsi? Trattativa con l’Atalanta e focus tattico del possibile rinforzo.

Cosa manca per Lookman all'Inter: l'offerta per l'attaccante e la richiesta dell'Atalanta, c'è ancora distanza - L'Inter fa sul serio e vuole regalare Ademola Lookman a Chivu, l'offerta però non basta a soddisfare le richieste dell'Atalanta che pretende di più per cedere il nigeriano: c'è ancora distanza tra le ... Secondo msn.com

Lookman vuole l’Inter, c’è già l’intesa! Offerta da 40 mln e spunta la clamorosa promessa - Lookman ha già detto sì all'offerta dell'Inter: pronta l'offerta all'Atalanta da 40 milioni e spunta la clamorosa promessa ... Come scrive fcinter1908.it