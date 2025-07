Lookman Juventus l’affare con l’Inter può subire un rallentamento? Dietro questo scenario c’è un infortunio | decisiva la giornata di oggi! La situazione

Lookman Juventus, rischia di subire un rallentamento l’affare che condurrebbe il nigeriano all’Inter: l’infortunio può cambiare le carte in tavola. Ademola Lookman, attaccante dell’ Atalanta, ha vissuto una giornata particolare in data giovedì, 17 luglio. Durante un allenamento, ha accusato un dolore al polpaccio. Come riportato da Matteo Moretto sul canale You Tube di Fabrizio Romano, il giocatore ha subito il fastidio muscolare che lo ha costretto a fermarsi precauzionalmente. Oggi, venerdì 18 luglio, Lookman si sottoporrà a esami strumentali per determinare l’ entità dell’infortunio e capire quanto tempo dovrà restare lontano dai campi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lookman Juventus, l’affare con l’Inter può subire un rallentamento? Dietro questo scenario c’è un infortunio: decisiva la giornata di oggi! La situazione

In questa notizia si parla di: lookman - juventus - affare - inter

Retegui o Lookman dall’Atalanta: la Juventus ha scelto - Uno tra Retegui e Lookman può vestire la maglia della Juventus: ecco chi tra i due passerà in bianconero nei piani del club Tra le difficoltà più evidenti della Juventus attuale, che in questa stagione sta facendo assai fatica anche solo a raggiungere il quarto posto, la crisi dell’attacco bianconero, che non riesce a segnare molto, anzi.

Lookman Juventus, un’altra concorrente per l’attaccante dell’Atalanta: futuro già deciso? Novità importante - di Redazione JuventusNews24 Lookman Juventus, un’altra concorrente per l’attaccante accostato ai bianconeri: tutti gli aggiornamenti.

Lookman Juventus, i bianconeri preparano il terreno per l’assalto: serve solo più questo tassello. Il piano della dirigenza - di Redazione JuventusNews24 Lookman Juventus, i bianconeri preparano il terreno per l’assalto: serve solo più questo tassello.

Cessione in vista in casa Juve: Nico Gonzalez è finito nel mirino dell’Inter, che lo considera un'alternativa a Lookman Come riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri affonderanno il colpo solo se salterà l’affare con l’Atalanta #Juventus #NicoGonzal Vai su X

Fabrizio Romano - Ademola Lookman ha detto sì all'Inter! Ora l'affare dipende dalla decisione dell'Atalanta. GdS - Ademola Lookman si immagina già come un giocatore dell’Inter. I suoi agenti sono in costante contatto con la dirigenza nerazzurra e avrebbero Vai su Facebook

Inter, accordo con Lookman. Juventus, con Sancho due nomi nuovi; Inter, grossa offerta per Lookman: la posizione dell’Atalanta; Calciomercato, che intreccio tra Juve, Inter e Atalanta: Lookman cambia il futuro di Nico Gonzalez.

Lookman all’Inter, la Juve contrattacca: affare sensazionale - I bianconeri e i rossoneri sognano in grande come la squadra di Marotta ... Scrive calciomercato.it

L’Inter molla Lookman: sostituto a sorpresa dallo United - Lookman si complica per l'infortunio appena subito, l'Inter cambia obiettivo: assalto agli inglesi, spunta il nome nuovo L'entusiasmo nell'ambiente Inter L'infortunio di Lookman cambia all'improvviso ... Segnala spaziointer.it