Lookman Inter ora l’Atalanta riflette | volontà chiara del calciatore può chiudersi subito!

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter ha scelto il suo uomo per l’attacco: Ademola Lookman è il primo obiettivo di mercato per rinforzare il reparto offensivo di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la giornata di ieri ha confermato in maniera inequivocabile l’intenzione del club nerazzurro di affondare il colpo sul talento dell’ Atalanta, nonostante il rifiuto alla prima offerta da 40 milioni di euro. Le alternative non mancano, ma i vertici di Viale della Liberazione sono decisi a puntare tutto sull’esterno nigeriano, anche grazie all’accordo già raggiunto con il giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, ora l’Atalanta riflette: volontà chiara del calciatore, può chiudersi subito!

