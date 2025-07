Lookman Inter l’Atletico Madrid non preoccupa | svelato l’obiettivo Chivu aspetta

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Ademola Lookman continua ad attendere l’ Inter, forte di una promessa ricevuta un anno fa dalla famiglia Percassi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore è convinto che l’ Atalanta manterrĂ la parola data, ovvero quella di liberarlo in questa sessione di mercato. Non ci sono dubbi sull’impegno preso dalla societĂ bergamasca, ma a dividere le parti sono i dettagli economici: il contenuto della promessa è oggi oggetto di controversia. Da una parte c’è la versione dell’agente di Lookman, secondo cui l’Atalanta avrebbe garantito la partenza a 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, l’Atletico Madrid non preoccupa: svelato l’obiettivo, Chivu aspetta

